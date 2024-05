Ministro de Minas e Energia e Papa se reúnem nesta sexta

RIO DE JANEIRO, 2 MAI (ANSA) - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se encontrará nesta sexta-feira (3) com o papa Francisco.

A audiência privada foi solicitada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Conforme confirmado à ANSA pela pasta, Silveira apresentará ao pontífice as ações implementadas pelo governo para combater a pobreza energética no Brasil e no mundo.

Eles devem discutir especialmente sobre a possível contribuição de Brasília para a criação, inclusive no exterior, de programas em prol da segurança energética para as camadas mais pobres da população, como o "Luz para Todos", que ganhou novos investimentos no país em 2024.

Também deve entrar na pauta a expansão de um programa de segurança energética alimentar destinado principalmente aos países africanos, onde é mais comum o uso de lenha para cozinhar, com a consequente maior exposição a riscos.

No contexto da presidência rotativa brasileira do G20, Silveira ainda apresentará a Francisco os esforços empreendidos pelo governo para uma transição energética global mais justa, que inclua também os países mais pobres. (ANSA).

