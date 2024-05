Macron insiste que não descarta mandar tropas à Ucrânia

PARIS, 2 MAI (ANSA) - O presidente da França, Emmanuel Macron, insistiu que não descarta o envio de tropas terrestres para combater contra a Rússia na Ucrânia, ideia já rechaçada por outros membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

"Se os russos romperem as linhas de frente, e se houver um pedido ucraniano - coisa que hoje não existe -, deveríamos nos questionar legitimamente [sobre o envio de tropas]", disse o mandatário em entrevista à revista The Economist.

"Excluir isso a priori significa não aprender as lições dos últimos dois anos", acrescentou, em referência à resistência da Otan em fornecer tanques e aviões à Ucrânia no início da guerra, tabu que hoje não existe mais.

Macron cogitou pela primeira vez o deslocamento de tropas em apoio a Kiev em 26 de fevereiro passado, durante uma conferência pró-Ucrânia em Paris, mas foi rapidamente contrariado por outros líderes ocidentais.

"Como eu já disse, não excluo nada, até porque temos diante de nós alguém que não exclui nada. Se a Rússia vencer na Ucrânia, não teremos mais segurança na Europa", alertou o presidente à Economist.

Questionada sobre as declarações de Macron, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, ironizou: "Aparentemente, isso tem a ver com os dias da semana, esse é o ciclo dele". (ANSA).

