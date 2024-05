Desabamento de estrada no sul da China deixa 48 mortos, diz mídia estatal

(Reuters) - O número de mortos no desabamento de um trecho de uma via expressa na província de Guangdong, na China, que fez com que os veículos caíssem por uma encosta, subiu para 48, com o trabalho de resgate dificultado por deslizamentos de terra, informou a mídia estatal nesta quinta-feira.

A estrada desmoronou na madrugada de quarta-feira, o primeiro dia do feriado de cinco dias do Primeiro de Maio, quando milhões de pessoas viajam pelo país.

O desmoronamento, provocado por uma forte chuva, ocorreu por volta das 2h10 da manhã na via expressa Meizhou-Dabu, informou a agência de notícias Xinhua, acrescentando que 17,9 metros da estrada cederam e causaram a queda de 23 veículos. Outras 30 pessoas ficaram feridas, segundo a agência.

Meizhou é uma das áreas de Guangdong, no sul da China, que tem sido duramente atingida por fortes chuvas e granizo desde o final de abril, o que provocou perigosos deslizamentos de terra, inundou casas e destruiu pontes.

As autoridades de Meizhou disseram em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira, transmitida ao vivo pela emissora estatal CCTV, que 577 socorristas e mais de 80 veículos e equipamentos de resgate foram enviados ao local, mas o trabalho de resgate era difícil, pois alguns veículos foram enterrados na lama após a queda.

Alguns veículos caíram e pegaram fogo, de acordo com relatos da mídia social na China. O motorista de um veículo disse em um vídeo publicado no Weibo que viu uma rachadura na estrada à sua frente e a confundiu com uma poça, mas acelerou antes que a estrada desabasse.

O presidente Xi Jinping pediu o máximo de esforço para salvar vidas e eliminar o perigo, à medida que o tempo chuvoso continuava na região, de acordo com reportagem da Xinhua.

(Reportagem de Chen Aizhu e Ma Rong)