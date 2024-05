Cidade tailandesa invoca chuva com Doraemon de pelúcia

Em meio a uma onda de calor sufocante no sudeste asiático, os moradores de um vilarejo tailandês recorreram a um método pouco comum para invocar a chuva: uma procissão com um brinquedo de pelúcia do gato de mangá Doraemon.

O curioso desfile foi realizado no distrito de Phayuha Khiri, na província central de Nakhon Sawan, que não recebe chuva há meses.

Vestidos com trajes brilhantes, os participantes da procissão desfilaram com uma gaiola decorada com guirlandas amarelas e o brinquedo de pelúcia Doraemon dentro, que alguns transeuntes borrifaram com água.

O desfile é baseado em um antigo ritual conhecido como "Hae Nang Meaw" que, traduzido, significa a procissão do gato.

De acordo com a tradição, a aversão dos gatos à água fazia com que eles miassem furiosamente quando molhados e, com esses gritos, invocassem a chuva.

Atualmente, a maioria dos vilarejos não usa mais gatos de verdade, mas celebra seus desfiles com bonecos do Doraemon ou da HelloKitty.

Essa não é a única imagem incomum deixada pela onda de calor no reino do sudeste asiático.

Na província de Nakhon Si Thammarat, no sul do país, as temperaturas escaldantes de até 41°C fizeram com que os trilhos de uma linha ferroviária começassem a derreter.

"Os operadores trouxeram água e gelo para resfriar os trilhos" e, em uma hora, eles estavam prontos para serem usados novamente, informou a empresa ferroviária estatal.

O calor sufocante no sul e sudeste da Ásia causou quedas de energia devido à saturação da rede causada pelos sistemas de ar condicionado e levou ao fechamento de escolas. Os especialistas atribuem as ondas de calor mais frequentes, mais longas e mais intensas à mudança climática.

O fenômeno El Niño contribuiu para as temperaturas excepcionalmente altas deste ano, mas a Ásia também está se aquecendo mais rapidamente do que a média global, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial.

bur-tp-rbu/pdw/lb/dbh/zm/dd/aa

© Agence France-Presse