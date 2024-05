Campos Neto se reúne com Haddad em SP e faz videoconferência com Appy nesta quinta

Já sob as regras de silêncio do Comitê de Política Monetária (Copom), que se reúne na próxima semana, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se encontra com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, às 14h desta quinta-feira, em São Paulo. Antes disso, às 11h30, ele tem videoconferência com representantes da Intel para tratar de assuntos institucionais. Às 17h30, Campos Neto ainda faz outra videoconferência com o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, e com o diretor da mesma secretaria Daniel Loria.