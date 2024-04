Van atropela 15 ciclistas em rodovia de MG; 2 estão em estado grave

Quinze ciclistas foram atropelados por uma van em uma rodovia do município de Paraopeba, em Minas Gerais.

O que aconteceu

A van colidiu com os ciclistas, que pedalavam pelo acostamento da BR-040, altura do km 438, no sentido Brasília. O acidente aconteceu por volta das 6h50, segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A Via 040, concessionária que opera na rodovia, disse que duas faixas precisaram ser interditadas, mas que a pista foi liberada no fim da manhã desta terça-feira (30).

Duas pessoas ficaram gravemente feridas. As duas foram levadas ao hospital João XXIII, em Belo Horizonte, por helicópteros dos bombeiros e da PRF. Não há informações sobre sexo e idade das vítimas.

Cinco pessoas foram socorridas por ambulância para hospitais da região. As outras vítimas procuraram ajuda por meios próprios, informaram os bombeiros. Como as identidades e unidades de saúde não foram informadas, não foi possível consultar o estado de saúde delas.

Van atropela ciclistas em rodovia de Minas Gerais Imagem: Reprodução/Via 040

Motorista disse à PRF que foi fechado por um caminhão. Segundo a corporação, ele foi encaminhado para a delegacia de Paraopeba, e fez o teste do bafômetro, que não acusou consumo de álcool.

A Barth Transportes Express disse ao UOL 'sentir muito pelo ocorrido'. "Faremos contato com as vítimas e daremos toda assistência", disse Rubia Barth, responsável pela empresa, em mensagem pelo WhatsApp. Em nota, a empresa garantiu que em todas as atividades realizadas "são atendidas as regulamentações e normas de segurança de trânsito".