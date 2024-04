Saúde estima que perderá poucas doses da vacina da dengue que vencem hoje

O Ministério da Saúde informou hoje (30) que o lote de doses da vacina contra a dengue que vencem nesta terça foi quase todo aplicado e minimizou a chance de desperdício.

O que aconteceu

De acordo com Eder Gatti, diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunização, foram distribuídas pouco mais de 600 mil doses com vencimento em 30 de abril. A previsão, a partir dos dados recebidos pelo Ministério da Saúde, é de que a maior parte delas tenha sido efetivamente aplicada.

A informação que nós temos é que foi feita toda a distribuição. Baseado no que nós temos de dados, não vai acontecer perda física de vacina e se acontecer, vai ser algo muito residual frente às 600 mil doses que nós distribuímos.

Eder Gatti, diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunização

Em 18 de abril, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, recomendou a ampliação do público-alvo da vacinação para evitar a perda de doses que estavam perto de vencer. Ela deveria ser feita para crianças e adolescentes, de 6 a 16 anos, em municípios onde os imunizantes estavam com prazo de vencimento para 30 de abril, e poderia chegar até a 59 anos em algumas cidades. A faixa-etária inicial era de 10 a 14 anos.

A decisão sobre ampliar a vacinação coube a cada município. O ministério não informou quais cidades aderiram à recomendação.

Até o momento, a adesão à vacinação é baixa. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, foram distribuídas 2,6 milhões de doses. Desse total, 821 mil já foram aplicadas, apenas 30,7%.

O Brasil passa pela maior epidemia de dengue de sua história. Ontem (29), o país chegou a 4,1 milhões de casos prováveis da doença. Também foram registradas 2 mil mortes causadas pela dengue. Em São Paulo, o governo da capital paulista anunciou que todos os bairros estão com epidemia.