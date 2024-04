Santander Brasil espera desempenho positivo em margem líquida mesmo com queda da Selic

SÃO PAULO (Reuters) - O Santander Brasil espera conseguir um desempenho positivo da linha de margem líquida de captações apesar da tendência de queda da Selic neste ano, afirmou o presidente-executivo do banco de origem espanhola nesta terça-feira.

"A margem líquida de captações tende a cair por conta da Selic...e estamos trabalhando para compensar isso com volume e com mix", afirmou Mario Leão em conferência com analistas.

Mais cedo, o Santander Brasil divulgou alta de 41% no lucro líquido recorrente do primeiro trimestre sobre um ano antes, em um resultado acima do esperado pela média do mercado.

"Esperamos ter um desempenho positivo aqui mesmo tendo a força da Selic jogando para baixo", afirmou o executivo.

Leão comentou ainda que o Santander Brasil não espera uma reversão da curva de queda da Selic e que o banco ainda prevê que a taxa básica de juros chegará a um dígito neste ano.

No crédito, o executivo afirmou que o Santander Brasil seguirá crescendo na pessoa física nos "portfólios que crescer", como consignado e veículos, e no atacado vai buscar apenas operações que "se o risco de crédito for bom".

"No atacado, pode ser que cresceremos menos que o mercado por disciplina de capital", disse o executivo.

(Por Alberto Alerigi Jr.)