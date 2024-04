Diretor de Fiscalização do BC diz que precisa avaliar dados antes de tomar decisão sobre juros, cita cautela

SÃO PAULO (Reuters) - O diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino, disse nesta terça-feira que precisa avaliar os dados antes de tomar sua decisão sobre juros na reunião de política monetária da semana que vem, mas alertou que sua posição é de "cautela".

O diretor afirmou em coletiva de imprensa que o cenário externo é especialmente desafiador, citando tensões geopolíticas e, principalmente, incertezas em relação à política monetária dos Estados Unidos.

A taxa Selic está atualmente em 10,75%, após seis cortes consecutivos de 0,50 ponto desde agosto do ano passado. Em meio à incerteza elevada, boa parte dos mercados passou a apostar numa redução menos intensa, de 0,25 ponto, no encontro de maio do Copom, principalmente depois que o presidente do BC, Roberto Campos Neto, abriu a porta para essa possibilidade em comentários feitos ao longo deste mês.

(Por Luana Maria Benedito)