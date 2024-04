Confiança do consumidor dos EUA se deteriora em abril

WASHINGTON (Reuters) - A confiança do consumidor dos Estados Unidos se deteriorou em abril, caindo para o nível mais baixo em mais de um ano e meio diante de preocupações com o mercado de trabalho e a renda, mostrou uma pesquisa nesta terça-feira.

O Conference Board disse que seu índice de confiança do consumidor caiu para 97,0 este mês, o nível mais baixo desde julho de 2022, de 103,1 em março.

Economistas consultados pela Reuters previam que o índice ficaria em 104,0, ante os 104,7 informados anteriormente.

"A confiança recuou ainda mais em abril, já que os consumidores se tornaram menos positivos em relação à situação atual do mercado de trabalho e mais preocupados com as condições futuras dos negócios, disponibilidade de emprego e renda", disse Dana Peterson, economista-chefe do Conference Board em Washington.

"De acordo com as respostas de abril, os níveis elevados de preços, especialmente de alimentos e gás, dominaram as preocupações dos consumidores, com a política e os conflitos globais em um distante segundo lugar."

As expectativas de inflação dos consumidores permaneceram inalteradas em 5,3%.

(Reportagem de Lucia Mutikani)