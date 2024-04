Cidadão turco morre depois de esfaquear policial em Jerusalém

Um cidadão turco de 34 anos morreu nesta terça-feira (30) ao ser atingido por tiros da polícia depois de esfaquear um agente das forças de segurança na Cidade Antiga de Jerusalém, informaram as autoridades locais.

O serviço de emergência israelense, Magen David Adom (MDA), afirmou que o policial ferido, de 30 anos, foi levado para o hospital em um "estado de saúde intermediário". O agressor foi morto a tiros, acrescentou.

"Um terrorista armado com uma faca chegou à Cidade Antiga de Jerusalém, na rua que leva à Porta de Herodes, atacou um policial e o esfaqueou", explicou a autoridade em comunicado, observando que outro policial presente "neutralizou o agressor".

Ataques com facas em Israel foram registrados nas últimas semanas, após quase sete meses de confrontos e bombardeios quase diários na Faixa de Gaza.

Em 26 de abril, uma jovem de 18 anos foi gravemente ferida nos arredores de Tel Aviv e seu agressor foi baleado.

O ataque desta terça-feira ocorre durante as mediações do Catar e do Egito que parecem finalmente gerar resultados e esperança de trégua entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, relacionada com a libertação de vários reféns em Gaza.

O Hamas atacou o sul de Israel em 7 de outubro e assassinou 1.170 pessoas, a maioria civis, de acordo com um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.

Quase 250 pessoas foram sequestradas no dia do ataque e 129 permanecem em cativeiro em Gaza, com 34 delas supostamente mortas, segundo autoridades israelenses.

Em resposta, Israel prometeu aniquilar o Hamas, que tomou o poder em Gaza em 2007, e lançou uma ofensiva que até agora resultou em 34.535 mortes, na maioria civis, de acordo com o Ministério da Saúde do movimento islamista.

