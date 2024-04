Atividades industrial e de serviços da China desaceleram em abril e prejudicam ímpeto econômico

Por Ellen Zhang e Ryan Woo

PEQUIM (Reuters) - O crescimento desacelerou nos setores de indústria e serviços da China em abril, mostraram pesquisas oficiais nesta terça-feira, sugerindo uma perda de impulso para a segunda maior economia do mundo no início do segundo trimestre.

Os sinais de arrefecimento da atividade após ganhos consideráveis em março destacam a demanda errática e enfatizam os desafios enfrentados pelas autoridade, embora dados sólidos do PIB do primeiro trimestre tenham reduzido parte da urgência em aumentar as medidas de estímulo.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) do setor industrial do Escritório Nacional de Estatísticas caiu de 50,8 em março para 50,4 em abril, acima da marca de 50 que separa crescimento de contração e um pouco acima da previsão de 50,3 em uma pesquisa da Reuters.

Os novos pedidos de exportação cresceram a uma taxa muito mais lenta, enquanto o nível de emprego continuou a diminuir, mostraram os dados do Escritório.

O subíndice de serviços da pesquisa de não industrial do Escritório desacelerou acentuadamente para 50,3 em abril, o ritmo mais fraco desde janeiro, em comparação com 52,4 em março.

"Os indicadores de atividade de negócios nos setores de alimentação, serviços de mercado de capitais e imobiliário tiveram contração", disse o Escritório em um comunicado.

Outra pesquisa privada de indústria, do Caixin, também divulgada na terça-feira, mostrou que a atividade industrial cresceu mais rapidamente com o aumento dos novos pedidos de exportação.

A pesquisa do Caixin seria mais inclinada para empresas menores e voltadas para a exportação do que o PMI oficial, que é muito mais amplo.

"Tanto o PMI do setor industrial quanto o de serviços estão próximos da linha de 50, refletindo que o atual impulso da expansão econômica é moderado", disse Zhou Maohua, pesquisador macroeconômico do China Everbright Bank.

A China disse que intensificará o apoio à economia, usando ferramentas de política monetária como a taxa de compulsório dos bancos e as taxas de juros, disse o Politburo, um dos principais órgãos de tomada de decisão do Partido Comunista, de acordo com a mídia estatal Xinhua nesta terça-feira.