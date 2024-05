Hospital de prisão não tem condição de atender Jefferson, diz governo do RJ

O hospital penitenciário de Bangu 8, no Rio de Janeiro, não tem condições de dar o atendimento que o ex-deputado Roberto Jefferson (sem partido) precisa, disse a Seap (Secretaria de Administração Penitenciária) ao STF.

O que aconteceu

Secretaria defende que Jefferson permaneça no hospital em que está internado desde julho de 2023 no Rio. "Baseado nos relatórios e no exame físico, a junta médica concluiu que, apesar da condição do paciente/custodiado ter sua atual estabilidade clínica, a manutenção dos cuidados medicamentosos são importantes para evitar piora clínica", afirmou o órgão.

Parecer foi enviado a pedido do ministro do STF Alexandre de Moraes. Ao solicitar a declaração da secretaria, o ministro atendeu a um pedido da defesa do ex-deputado sobre as condições do hospital de Bangu 8. No final do mês passado, o Hospital Samaritano Botafogo, onde Jefferson está internado, disse que ela já podia receber alta.

Ministro do STF pediu manifestação do PGR. Ele deu 48 horas para Paulo Gonet apresentar seu posicionamento sobre a transferência ou não de Jefferson para o hospital penitenciário. A decisão cabe a Moraes.

A prisão de Jefferson

O ex-deputado foi preso em outubro de 2022 por ofensas a autoridades e ataques às instituições democráticas brasileiras. Ele também responde por atirar e lançar granadas contra agentes da PF que cumpriam mandados de busca na casa dele, em Levy Gasparian (RJ).

Defesa de Jefferson teve várias derrotas judiciais recentes. Além das negativas para revogar a prisão preventiva, Moraes também negou pedidos dos advogados para que o caso tramite na Justiça Federal do DF