Carlos Tevez pede demissão e não é mais técnico do Independiente

Carlos Tevez pediu demissão nesta sexta-feira (17) do cargo de técnico do Independiente, que vive uma crise econômica e esportiva.

Tevez dirigiu os 'Diablos Rojos' pela última vez no domingo, na segunda rodada do Campeonato Argentino. Ele havia chegado ao clube em agosto do ano passado e na temporada passada cumpriu a missão de salvar a equipe do rebaixamento.

Seu retrospecto no comando do Independiente é de 14 vitórias, 11 empates e seis derrotas em 31 jogos.

Na semana passada, em seu último contato com a imprensa, Tevez expressou que "o clube não compete há muitos anos. Muitos técnicos passaram, bons treinadores que não conseguiram reerguer" o time.

O Independiente é o maior vencedor da Copa Libertadores, com sete títulos. Além disso, foi duas vezes campeão da Copa Sul-Americana.

Para Tevez, o Independiente foi o segundo clube de sua carreira como treinador, após uma breve passagem de cinco meses pelo Rosario Central em 2022.

