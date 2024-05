Militares israelenses dizem ter recuperado corpos de 3 reféns em Gaza

JERUSALÉM (Reuters) - As forças israelenses resgataram nesta quinta-feira os corpos de três reféns que estavam da Faixa de Gaza, disse um porta-voz militar de Israel nesta sexta-feira.

O porta-voz Daniel Hagari identificou os três como Shani Louk, Amit Buskila e Yitzhak Gelernter, que, segundo ele, "foram assassinados pelo Hamas enquanto escapavam do festival de música Nova, em 7 de outubro, e seus corpos foram levados para Gaza".

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, elogiou a operação militar desta sexta-feira e reiterou a promessa de resgatar todos os reféns.

"Vamos trazer de volta todos os nossos reféns, estejam eles vivos ou mortos", disse ele em um comunicado.

O Hamas liderou um ataque surpresa a comunidades do sul de Israel em 7 de outubro, no qual 1.200 pessoas foram mortas e cerca de 250 foram feitas reféns, de acordo com registros israelenses. Cerca de 130 reféns continuam presos em Gaza.

Desde então, Israel lançou um ataque aéreo, terrestre e marítimo contra o território palestino, matando mais de 35.000 palestinos, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza.

A operação militar deslocou a maior parte dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza, destruiu o enclave costeiro e causou uma profunda crise humanitária.

