Dentista é preso suspeito de fraudar exames de mais de 100 pacientes no DF

Um dentista suspeito de fraudar o tratamento de mais de 100 pacientes no Distrito Federal foi preso nesta sexta-feira (17).

O que aconteceu

O dentista adulterava as imagens de exames radiográficos de dentes de diversos pacientes, segundo a investigação. Ele simulava ou deixava de realizar o tratamento de canal, colocando em risco a vida e a saúde dos pacientes. A ação teria ocorrido entre dezembro de 2022 e abril de 2023, quando ele trabalhava em uma clínica odontológica.

A clínica teve um prejuízo financeiro de mais de R$ 300 mil, conta o delegado Erito Cunha. O estabelecimento precisou refazer o tratamento de canal de todos os pacientes afetados pelas fraudes. "Até o momento, mais de 100 vítimas já foram identificadas, e muitas delas já prestaram depoimento formal à polícia", disse o delegado.

A adulteração das imagens radiográficas foi comprovada por laudo pericial odontológico da polícia. O CRO-DF (Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal) cassou a licença do dentista para exercer a profissão de forma definitiva. "Essa é a primeira vez na história do CRO-DF que uma cassação definitiva é aplicada", destaca Erito Cunha.

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos no endereço profissional e na residência do dentista nesta sexta. Vários itens encontrados foram apreendidos

O profissional é investigado por uma série de crimes. Entre eles, lesão corporal simples, lesão corporal qualificada pela debilidade permanente de membro, sentido ou função, perigo para a vida ou à saúde de outra pessoa e estelionato.

O UOL tenta localizar a defesa do dentista, que não teve o nome divulgado. O espaço segue aberto para manifestação.

O CRO-DF disse que qualquer paciente que se sinta prejudicado pode formalizar denúncia. Isso pode ser feito pelo site www.crodf.org.br/denuncia, pelos telefones (61) 3035-1888 e (61) 99909-6075, ou até pessoalmente.