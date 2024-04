Proposta em análise pelo Hamas prevê 40 dias de trégua

RIAD, 29 ABR (ANSA) - A proposta de acordo estudada pelo Hamas prevê "40 dias de cessar-fogo" e a possível libertação de "milhares de prisioneiros palestinos", em troca da devolução de "todos os reféns" mantidos pelo grupo fundamentalista.

A informação é do secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Cameron, que está em Riad para discutir a crise no Oriente Médio, assim como o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, que pediu "pressa" para o Hamas.

O grupo palestino, no entanto, afirmou que a oferta "ainda está em estudo". (ANSA).

