Petróleo cai mais de US$1/barril com negociações de paz no Oriente Médio e dúvidas sobre juros nos EUA

(Reuters) - Os preços do petróleo caíram mais de 1 dólar por barril nesta segunda-feira, à medida que negociações de cessar-fogo de Israel no Cairo amenizaram os temores de um conflito mais amplo no Oriente Médio, enquanto dados de inflação nos Estados Unidos diminuíram a perspectiva de cortes iminentes nas taxas de juros.

Os futuros do petróleo Brent para junho fecharam a 88,40 dólares o barril, queda de 1,10 dólar, ou 1,2%. O contrato julho mais ativo encerrou a 87,20 dólares, perdendo 1,01 dólar por barril. Os futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA fecharam em 82,63 dólares o barril, recuando 1,22 dólar, ou 1,5%.

Os ataques aéreos de Israel mataram pelo menos 25 palestinos e feriram muitos outros nesta segunda-feira, enquanto líderes do Hamas chegavam ao Cairo para uma nova rodada de negociações com mediadores egípcios e do Catar.

O Egito está esperançoso, mas aguarda uma resposta de Israel e do Hamas sobre o plano, afirmou o ministro das Relações Exteriores do Egito, Sameh Shoukry.

"Estamos vendo o prêmio de risco geopolítico vazar novamente hoje por causa da falta de novas escaladas na situação entre Israel e Hamas", disse John Kilduff, sócio da Again Capital LLC. "Um cessar-fogo ou a libertação de reféns reduziria ainda mais o prêmio de risco."

Os mercados também estavam no aguardo pela decisão de política monetária do Federal Reserve em 1º de maio, que pode indicar a direção da trajetória da taxa de juros do banco central norte-americano.

"A linguagem e as previsões futuras serão examinadas minuciosamente por todos os participantes do mercado", disse John Evans, analista da corretora de petróleo PVM.

Os investidores estão precificando cautelosamente uma probabilidade maior de que o Fed possa elevar as taxas de juros em 0,25 ponto percentual este ano e no próximo, já que a inflação e o mercado de trabalho permanecem resilientes.

(Reportagem de Laila Kearney em Nova York e Deep Vakil em Bengaluru, Colleen Howe e Mohi Narayan)