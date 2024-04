Tiktoker famosa é morta a tiros no Iraque

Uma tiktoker iraquiana famosa, condenada à prisão no ano passado por publicação de conteúdo considerado "indecente" nas redes sociais, foi assassinada a tiros nesta sexta-feira (26), em Bagdá, informaram funcionários da segurança.

Om Fahad, que tinha dezenas de milhares de seguidores no TikTok e no Instagram, ficou famosa por vídeos em que aparece com roupas justas dançando ao ritmo de músicas do Iraque, um país majoritariamente conservador e patriarcal.

A jovem foi morta a tiros por um homem de motocicleta quando estava dentro do seu veículo, na frente de casa, no centro de Bagdá, indicaram à AFP os funcionários, que preferiram não ser identificados.

Em fevereiro de 2023, um tribunal condenou em primeira instância Om Fahad a seis meses de prisão por "publicação de vídeos com intenções indecentes e que atentam contra o pudor e os costumes públicos".

O governo iraquiano lançou no ano passado uma campanha para identificar e buscar nas redes sociais "conteúdos decadentes que vão contra a moral e as tradições" da sociedade. Para isso, criou uma plataforma eletrônica que permitia à população denunciar publicações inadequadas.

Várias estrelas das redes sociais foram condenadas à prisão ou forçadas a pedir desculpas por seu conteúdo, por vezes apenas de humor ou satíricos. Em 2018, a modelo e influenciadora Tara Fares foi assassinada em Bagdá com vários tiros em seu carro conversível branco.

No Iraque, atingido por décadas de conflitos, a circulação de armas é ampla, embora as forças de segurança tenham iniciado uma campanha para recuperar esse arsenal.

