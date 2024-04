Protesto em Paris de estudantes pró-Gaza vira palco de impasse tenso com apoiadores de Israel

Por Lucien Libert

PARIS (Reuters) - Tensões se inflamaram nesta sexta-feira em frente à prestigiosa universidade Sciences Po, em Paris, por causa da guerra em Gaza, quando manifestantes pró-Israel desafiaram estudantes pró-palestinos que ocupavam o prédio.

A polícia entrou em cena para manter os dois grupos separados.

Alguns estudantes estavam ocupando um prédio da Sciences Po desde a noite de quinta-feira. Eles exigiam que a instituição condenasse as ações de Israel, em um protesto que ecoou manifestações semelhantes nos campi universitários dos Estados Unidos.

"Quando vemos o que está acontecendo nos Estados Unidos, e agora na Austrália, esperamos que isso se espalhe aqui na França, o mundo acadêmico tem um papel a desempenhar", disse Hicham, de 22 anos, estudante de mestrado em direitos humanos e estudos humanitários na Sciences Po.

"Esperamos que isso se espalhe por todas as universidades e além... não vamos nos render até que o genocídio em Gaza termine", disse Zoe, de 20 anos, estudante de mestrado em administração pública na Sciences Po.

Mais tarde, manifestantes pró-Israel, alguns envoltos em bandeiras israelenses ou francesas, caminharam até o prédio em um contra-protesto.

Israel matou pelo menos 34.305 palestinos em seu ataque a Gaza, informaram as autoridades de saúde do enclave na quinta-feira. Israel está retaliando um ataque do Hamas em 7 de outubro, que matou 1.200 pessoas e levou 253 a serem feitas reféns, de acordo com registros israelenses.