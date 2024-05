STF suspende multa aplicada ao RJ por descumprimento do regime de recuperação fiscal

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu nesta segunda-feira multa que o governo do Estado do Rio de Janeiro teria de pagar à União por descumprimento de regras do regime de recuperação fiscal.

O governo estadual alegava que um eventual pagamento da multa da dívida poderia causar sérios problemas ao ente federativo.

Segundo Toffoli, a decisão, dada em caráter liminar, pode servir para que União e Estado realizem uma repactuação da dívida, evitando cenário de maior insegurança jurídica e agravamento da condição de "insolvabilidade reconhecida".

O ministro suspendeu aumento de 30 pontos percentuais no serviço da dívida do Estado imposto como sanção, dando ao Estado o direito de pagar as parcelas acordadas para 2023 até novo despacho.

Segundo uma fonte do governo do Rio, a estimativa é que, com a decisão de Toffoli, o pagamento do serviço da dívida com a União caia pela metade este ano, de 10 bilhões de reais para algo em torno de 4,9 bilhões de reais.

O Rio tem dito que a dívida começou na década de 1990 e que já pagou 155 bilhões de reais, mas em razão dos juros ainda deve 191 bilhões de reais.

(Reportagem de Ricardo Brito e Rodrigo Viga Gaier)