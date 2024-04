NatWest tem queda em lucro e receita, mas resultado surpreende no 1º trimestre

O NatWest Group divulgou nesta sexta-feira, 26, que teve lucro operacional antes de impostos de 1,33 bilhão de libras no primeiro trimestre de 2024, menor do que o ganho de 1,82 bilhão de libras registrado em igual período do ano passado.

O resultado, porém, ficou acima da expectativa de analistas consultados pelo próprio banco britânico, que previam lucro de 1,26 bilhão de libras entre janeiro e março.

Já a receita com juros do NatWest somou 2,65 bilhões de libras no primeiro trimestre, uma perda ante os 2,90 bilhões de libras apurados em igual período de 2023, mas acima do consenso de 2,56 bilhões de libras.

A margem líquida de juros foi de 2,05%, maior que o 1,98% esperado por analistas do banco.