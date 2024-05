Chuvas no RS: Prefeito de Canoas fala em 60 dias para água baixar na cidade

O prefeito de Canoas (RS), Jairo Jorge (PSD), disse que demorará até dois meses para as águas baixarem na cidade.

O que ele disse

Jorge afirmou que não vai demorar apenas "cinco dias para voltar ao normal" e que as estimativas foram apresentadas pelo IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) e pela MetSul. "As pessoas pensam: 'Daqui a cinco dias vai voltar ao normal'. As estimativas não são positivas, claro que vamos trabalhar para escoar o mais rápido possível, mas é possível, segundo estudos preliminares [que demore], de 45 a 60 dias para retirada de toda a água [...] Vamos fazer tudo o possível para diminuir o prazo. É uma estimativa, pode ser menos, pode ser mais. Estamos em um lugar que tem diques por todos os lados, pode ter rompimentos".

Gostaria muito que em algumas semanas as águas baixassem, mas não posso passar aqui uma informação que não é real para dar uma sensação para as pessoas de algo que é muito difícil de acontecer. A previsão é de 45 a 60 dias.

Jairo Jorge, prefeito de Canoas, em entrevista coletiva

Chuva dá trégua no RS, mas Guaíba mantém nível recorde

O nível do Guaíba estava em 5,28 metros, às 18h desta segunda-feira (6). Desde a semana passada, o Guaíba ultrapassou o recorde da maior cheia registrada até então --o nível de 4,76 metros, em 1941, quando inundou grande parte do centro da capital gaúcha. O limite para inundações é de 3 metros, uma referência que indica possíveis danos aos municípios.



A cheia que inunda Porto Alegre ainda levará dias para retornar a patamares seguros. ''No Guaíba, teremos uma retenção durante toda a semana, vai variar de 5,3 m a 5,5 m, mas com estabilidade'', explicou o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, em entrevista à GloboNews.

Governo federal reconheceu estado de calamidade pública em 336 municípios, entre elas a capital gaúcha. Com a decisão, os municípios podem ter acesso a recursos federais de forma facilitada. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Ao todo, o Rio Grande do Sul tem 497 municípios, sendo 364 afetados.