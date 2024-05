Lucro da Rede D'Or salta 165% no 1º tri em base anual

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo de saúde Rede D'Or registrou um salto de 165,2% no lucro líquido do primeiro trimestre, na comparação com os primeiros três meses do ano anterior, em resultado acima do esperado, conforme balanço divulgado nesta segunda-feira.

A Rede D'Or obteve lucro líquido de 835,5 milhões de reais no período, contra estimativa média de analistas de lucro de 661,5 milhões de reais, conforme dados da LSEG.

A receita líquida do grupo somou 12,2 bilhões de reais no período, alta de 8,4% versus o trimestre encerrado em março do ano passado. Analistas esperavam, em média, receita de 12,6 bilhões de reais para a empresa.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) somou 2,09 bilhões de reais, alta de 37,1% ano a ano, com margem Ebitda avançando de 13,5% para 17,1%.

O desempenho do Ebitda foi resultado de incremento de receita e maior eficiência em custos e despesas, afirmou a companhia em relatório de resultados. Analistas esperavam um Ebitda de 1,83 bilhão de reais para o grupo de saúde.

O custo dos serviços hospitalares da Rede D'Or cresceu 6,2%, em razão do forte aumento nos volumes hospitalares e da expansão do negócio de oncologia, enquanto o custo operacional com planos, seguros e previdência subiu 0,4%.

A companhia possui 70 hospitais próprios em operação e mais de 50 projetos em fase de desenvolvimento, além de clínicas de tratamento oncológico e radioterapia e laboratórios, e encerrou março com 9.729 leitos operacionais.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)