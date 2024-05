Chuvas no RS deixam 458 mil sem luz e mais de 750 mil sem água

A Defesa Civil informou que mais de 450 mil pessoas estão sem energia elétrica e outras 750 mil sem água em razão das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. A última atualização foi divulgada no início da noite desta segunda-feira (6).

O que aconteceu

Há 270 mil clientes da concessionária RGE Sul sem energia elétrica. O número representa 8,8% do total de clientes. A maioria vive em regiões inundadas ou em locais com impedimento de acesso das equipes, informou a distribuidora.

No boletim das 18h, a Defesa Civil declarou que a CEEE Equatorial não informou o número de clientes sem energia. Porém, nas redes sociais, às 15h (horário de Brasília), a empresa comunicou que 188 mil clientes estão sem energia na área de concessão da companhia, de acordo com o último levantamento feito nesta segunda-feira. Os municípios mais afetados são Eldorado do Sul, Guaíba, Porto Alegre, Alvorada e Viamão.

CEEE Equatorial diz que do total, 179 mil pontos de luz foram desligados após recomendações. Os pedidos foram realizados pela Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e as prefeituras municipais para garantir a segurança da população.

Já são 750.364 de clientes sem água, de um total de 6 milhões de clientes da Corsan no RS. Há ainda dezenas de municípios sem serviços de telefonia e internet das companhias Tim, Vivo e Claro, segundo a Defesa Civil.

Rodovias também foram afetadas. Nesta segunda (6), 99 trechos em 42 rodovias estão com bloqueios totais ou parciais, entre estradas e pontes, segundo a atualização das 18h, realizada pela Defesa Civil.

Nível do Guaíba é de 5,28 metros, às 17h15, nesta segunda-feira (6). Os dados são da régua da SEMA (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura) e ANA (Agência Nacional de Águas). No sábado (4), ele já havia superado a marca atingida no ano de 1941 (de 4,76 metros de altura), quando inundou grande parte do centro da capital gaúcha.

Desligamento de casa de bombas em Porto Alegre

A Prefeitura de Porto Alegre anunciou o desligamento da casa de bombas 16 por risco de choque elétrico na área. Ela fica localizada na região da Cidade Baixa e do Menino Deus, na região central da capital. Após pedido das autoridades, moradores começaram a deixar a região nesta segunda-feira (6).

A água na região da casa de bombas 16 estava subindo, segundo o prefeito, ao ponto de atingir o painel elétrico da unidade. "Essa casa de bombas foi desligada em razão do choque que as pessoas começaram a ter, especialmente o operador", explicou o prefeito Sebastião Melo (MDB), em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (6).

Região deve ser evacuada. Em alerta emitido horas antes da entrevista, a CEEE Equatorial, que administra a energia na cidade, informou sobre o desligamento da casa de bombas 16. "A água está avançando rapidamente pela região da Cidade Baixa e do Menino de Deus. Orientamos que as pessoas atingidas busquem local seguro na casa de familiares ou nos nossos abrigos temporários", diz a companhia elétrica.

Outras bombas estão fora de operação

Além da casa de bombas 16, as unidades 13 e 14, que atuam na mesma região, apresentaram falhas e também estão desligadas. Essa segunda está em processo de reativação.

Segundo a prefeitura, a casa de bombas 12 funciona normalmente, enquanto a 15 opera parcialmente.

Melo destacou que não há previsão para reativar a casa de bomba 16. "Sobre o religamento, temos que revisitar essa casa de bombas. Porque se o quadro elétrico está tomado pela água, não dá para religar. Tem que esperar baixar a água [...] Não é uma coisa que se resolve de hoje para amanhã", explicou.

Racionamento de água

Mais cedo, a Prefeitura de Porto Alegre decretou racionamento de água na cidade.

Decreto diz que água deve ser usada exclusivamente para abastecimento e consumo pessoal. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da cidade nesta segunda-feira (6).

Prefeitura pede para evitar lavagens de carros, calçadas e fachadas. A orientação também vale para regas de jardins e gramados, além do uso em salões de beleza, clínicas estéticas, academias e banho e tosa de animais.

Prazo é até quando o abastecimento em Porto Alegre voltar ao normal. "Estamos buscando alternativas em diferentes frentes, mas a consciência de cada cidadão é decisiva para não piorar o cenário", disse o prefeito Sebastião Melo (MDB).

