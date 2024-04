Hypera tem alta de 15% no lucro líquido do 1º tri

Por Patricia Vilas Boas

(Reuters) - A Hypera teve crescimento de pouco mais de 15% nos lucros do primeiro trimestre do ano, conforme relatório de resultados da companhia divulgado nesta sexta-feira.

O lucro líquido das operações continuadas do grupo farmacêutico somou 391,5 milhões de reais no trimestre encerrado em março, alta de 15,4% frente ao mesmo período de 2023, enquanto o lucro líquido, por sua vez, subiu 14,6% ano a ano, para 388,9 milhões de reais.

A receita líquida da companhia, que detém marcas de medicamentos como Dramin, Buscopan, Coristina e Neosaldina, avançou 7,6% no período, para 1,83 bilhão de reais, em movimento atribuído pela empresa ao "crescimento recente do sell-out no varejo farmacêutico".

"A expansão do sell-out é resultado sobretudo do desempenho positivo em 'skincare', produtos de prescrição e similares nesse trimestre", destacou a companhia em balanço.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) das operações continuadas apurado foi de 647,8 milhões de reais no trimestre, alta de 10,2% na comparação anual, com expansão de 0,9 ponto percentual da margem Ebitda.

A Hypera registrou queda de 2,2% nas despesas com marketing e recuo de 11,9% nas despesas gerais e administrativas, embora tenha visto um aumento de 2,8% nas despesas com vendas no primeiro trimestre deste ano