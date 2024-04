Governo vai trabalhar para que Gol e Latam comprem jatos da Embraer, diz Lula

Por Gabriel Araujo

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que o governo vai trabalhar para que as companhias aéreas Gol e Latam comprem aeronaves da fabricante brasileira Embraer, assim como a concorrente Azul já faz.

"Vamos fazer uma parceria muito bem equilibrada para que a Embraer dê certo, para que a Azul dê certo, para que a Gol volte a comprar avião da Embraer, para que a Latam volte a comprar avião da Embraer, para que o governo volte a comprar os aviões que precisa comprar", afirmou Lula em visita à fábrica da Embraer, em São José dos Campos (SP), destacando também a necessidade de renovar a frota do governo, que, segundo ele, "está muito ruim".

Lula também defendeu que se busque ofertar uma quantidade maior de voos regionais no Brasil, ecoando palavras do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que afirmou que o governo agirá para tornar a aviação regional parte do "dia a dia" do brasileiro.

Mais cedo no evento, o presidente-executivo da Azul, John Rodgerson, disse que a companhia aérea vai investir 3 bilhões de reais somente em aeronaves da Embraer em 2024.

Lula também criticou a busca por engenheiros da Embraer por parte da concorrente Boeing, dizendo que o governo precisa atuar para proteger as empresas brasileiras desse tipo de assédio.