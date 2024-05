Jovem grava evacuação de Eldorado do Sul: 'Água tirou cidade do mapa'

Rafaela Bastos, que mora em Eldorado do Sul (RS), gravou momentos de tensão durante a enchente que atingiu a cidade. A jovem e os familiares precisaram deixar o local.

O que aconteceu

Vídeos foram publicados nas redes sociais. Neles, Rafaela relata os dias de angústia e sofrimento devido às chuvas que têm castigado o Rio Grande do Sul. A água invadiu o condomínio em que vive. A família ficou sem energia e sem sinal de celular.

O dia em que a água tirou a minha cidade do mapa. A gente ficou sem luz, sem energia. A água subiu muito. Entrou em casa. Os meus primos e eu conseguimos sair agora. Estamos indo para Canoas para dar notícia, porque a gente tá sem sinal nessa merda dessa cidade. Rafaela Bastos

Todos precisaram deixar a cidade rapidamente. Após a inundação do condomínio, Rafaela e familiares foram para a casa da irmã em Canoas. Chegando lá, o imóvel também foi tomado pela água. Eles foram resgatados de barco (e pela janela) somente no domingo.

Lá em Canoas, a água encheu também. Só conseguimos ser resgatados no domingo. A água lá no condomínio dela subiu até o segundo andar. Nós estávamos no quarto, e a gente foi resgatado de barco, na escadaria, entre o primeiro e o segundo andares. Tinha uma janelinha.

O prefeito de Eldorado do Sul, Ernani de Freitas (PDT), avisou mais cedo que a cidade de 40 mil habitantes está tomada pela água e que seria necessário fazer a evacuação total. Em declaração à Rádio Guaíba, Freitas citou as dificuldades que tem enfrentado, como a falta de energia elétrica e o aumento no número de saques.

Ele também contou que tem recebido apoio de outros prefeitos para abrigar a população de Eldorado do Sul: "Eu estou tentando agora transferir essas pessoas até para os municípios do litoral. Alguns prefeitos da cidade do litoral me ofereceram abrigo, me ficaram de me mandar até ônibus. As coisas estão se encaminhando."

Realmente vou ter que evacuar toda a cidade, vou ter que tirar tudo. Só pode ficar aqui no nosso município quem terá condições de ficar trabalhando para fazer o rescaldo [de limpeza] da cidade. Porque a cidade está sem água, sem luz, e tomada pela água [das enchentes]. Então, se Deus quiser, apesar de todas essas dificuldades, nós vamos conseguir sair dessa e vamos recuperar a nossa cidade. Eu sei que será difícil. Vamos demorar pelo menos um ano para recuperá-la. Ernani de Freitas, prefeito de Eldorado do Sul

Até o momento, seis cidades estão recebendo pessoas de Eldorado do Sul. De acordo com a prefeitura, os municípios que estão abrigando os habitantes de Eldorado do Sul são: Guaíba, Mariana Pimentel, Sertão Santana, Barra do Ribeiro, Porto Alegre e Gravataí.

Transporte da população está sendo feito por helicópteros, ônibus e até caminhões. Ao UOL, o prefeito de Eldorado do Sul disse que há uma força tarefa para resgate e evacuação dos desabrigados.