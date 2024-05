Ceasa/RS retomará operações provisórias em Gravataí a partir da quarta-feira

A Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa/RS) divulgou que vai retomar suas operações, a partir da quarta-feira, 8, de maneira provisória, no Centro de Distribuição das Farmácias São João, localizado no quilômetro 80 da Freeway, em Gravataí. A operação será realizada de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 18 horas, informou.

Conforme comunicado da Ceasa/RS, o local escolhido para essa operação temporária tem localização estratégica, com fácil acesso pela Freeway, BR-118, região de Taquara e Litoral, garantindo uma logística eficiente.

A infraestrutura para essas operações será garantida pela Ceasa/RS, que vai providenciar todos os recursos necessários, incluindo iluminação por meio de geradores e acesso à internet. Além disso, a colaboração das Farmácias São João em fornecer energia elétrica será essencial para manter as operações em pleno funcionamento.

Embora os produtores atacadistas cadastrados na Ceasa sejam prioridade, a Ceasa/RS destacou que o espaço estará disponível para qualquer produtor que queira comercializar seus produtos. "Essa abertura é fundamental para manter a diversidade e a oferta de alimentos na região", informou.

Aproximadamente R$ 300 mil serão investidos pela Ceasa nos próximos 15 dias para a manutenção do funcionamento da operação, demonstrando o compromisso financeiro com a segurança alimentar da região.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini, disse na nota que com a Emater e a Ceasa, "estão sendo implementadas medidas para identificar os produtores e realizar a logística necessária para assegurar o abastecimento contínuo. Encontramos essa alternativa para que a população não fique desabastecida, o produtor e o comerciante não sejam prejudicados mais vez, com a perda dessa receita".