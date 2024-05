Petróleo cai com sinais de redução no aperto da oferta

Por Shariq Khan

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam ligeiramente mais baixos nesta terça-feira devido a sinais de diminuição das preocupações com a oferta, enquanto os participantes do mercado mudaram o seu foco para os dados sobre os estoques dos Estados Unidos, previstos para serem publicado mais tarde e na quarta-feira.

Os futuros do petróleo Brent fecharam com queda de 0,17 dólar, a 83,16 dólares o barril, enquanto os futuros do petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA fecharam com recuo de 0,10 dólar, a 78,38 dólares.

Os preços caíram ainda mais nas negociações pós-fechamento, depois que fontes do mercado disseram que dados do Instituto Americano de Petróleo mostraram um salto nos estoques de petróleo e combustível dos EUA na semana passada. O aumento dos estoques, normalmente um sinal de demanda fraca, desafiou as expectativas dos analistas nas últimas semanas.

Analistas consultados pela Reuters preveem uma diminuição nos estoques de petróleo e combustível dos EUA, e os dados oficiais da Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA) serão divulgados na quarta-feira. [API/S] [EIA/S]

(Reportagem de Shariq Khan; Reportagem adicional de Alex Lawler, Deep Vakil, Andrew Hayley e Jeslyn Lerh)