Bolsonaro cancela todas as agendas de maio após ser internado em São Paulo

Do UOL, em São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cancelou todas as agendas de maio após ser internado em São Paulo com um quadro de erisipela e uma nova obstrução intestinal.

O que aconteceu

Bolsonaro não vai mais participar de agendas com pré-candidatos. Os cancelamentos foram confirmados pelo advogado Fabio Wajngarten. Compromissos do ex-presidente começariam nesta terça-feira (7), quando ele desembarcaria em Belém para eventos com o delegado Éder Mauro (PL-PA), deputado federal e pré-candidato na capital paraense.

Cancelamento do ex-presidente também adiou lançamento de pré-candidatura em Belo Horizonte. Havia previsão de que Bolsonaro participasse de ato no sábado (11) para lançar o nome de Bruno Engler (PL) na corrida à Prefeitura mineira. Em vídeo nas redes sociais, Engler disse que uma nova data para o evento vai ser definida.

Visitas a mais três estados também foram canceladas. Na agenda de Bolsonaro também estavam previstas viagens a Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte.

Bolsonaro está no hospital Vila Nova Star

Ele deu entrada no hospital na noite desta segunda-feira (6). Boletim médico indica que o ex-presidente foi diagnosticado com erisipela no membro inferior esquerdo e dor abdominal.

Bolsonaro será submetido a exames laboratoriais e de imagem. Ele está recebendo antibioticoterapia endovenosa, diz boletim médico.

Estado de saúde do ex-presidente é estável. Hospital informou que ele está sem febre e aos cuidados do cirurgião Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo e do cardiologista Leandro Echenique.

Ele chegou a ser internado em Manaus

Ex-presidente teve infecção na perna e estava internado em Manaus (AM). Ele estava na cidade para participar de um evento de campanha para a pré-candidatura do deputado federal Alberto Neto à Prefeitura. Na sexta-feira (3), Bolsonaro já embarcou sentindo desconforto, mas só procurou antedimento no dia seguinte.

Bolsonaro chegou em São Paulo na noite desta segunda-feira. A mudança de planos foi feita após exames diagnosticarem uma nova obstrução no ex-presidente durante a madrugada, segundo o advogado Fabio Wajngarten.

Antes da nova obstrução, plano inicial era que Bolsonaro fosse transferido para Brasília. Desde quando foi alvo de uma facada em setembro de 2018, durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG), Bolsonaro sempre foi tratado sobre o caso no Vila Nova Star.

Não é a primeira vez que o ex-presidente enfrenta episódio de infecção de pele. Em novembro de 2022, ele cancelou agendas pelo mesmo problema. À época, o então vice-presidente Hamilton Mourão disse que a doença impedia Bolsonaro de vestir calças.

Por ser uma infecção bacteriana, a erisipela é tratada com antibióticos. Dependendo da gravidade do quadro, os sinais de melhora começam a aparecer a partir de 48 horas do início da medicação.