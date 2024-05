Governo prepara MP para Conab importar 1 mi t de arroz após enchentes no RS

BRASÍLIA (Reuters) - O governo federal está preparando uma medida provisória para autorizar a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a importar 1 milhão de toneladas de arroz com o objetivo de evitar impactos nos preços do cereal, já que muitas lavouras do Rio Grande do Sul foram atingidas por enchentes.

"A Conab vai buscar o arroz no mercado internacional", disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em entrevista a jornalistas após reunião no Palácio do Planalto.

A medida extraordinária ocorre mediante os enormes estragos causados pelas chuvas no Rio Grande do Sul, Estado que normalmente responde por cerca de 70% da produção nacional de arroz. Não há notícias de compras da estatal Conab no mercado internacional de grãos na história recente no país.

Segundo Fávaro, a ideia inicial é a importação de 200 mil toneladas. Se o preço estabilizar, o governo suspenderá as compras externas.

Conforme o ministro, o governo não pensa em concorrer com produtores de arroz do Rio Grande do Sul. Ele lembrou que mais de 70% do arroz gaúcho já havia sido colhido antes das chuvas, mas algumas lavouras serão perdidas, enquanto silos também foram afetados pelas enchentes, o que tende a impulsionar os preços.

