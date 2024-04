BC do Japão mantém juros baixos e indicações de futuros aumentos falha em conter queda do iene

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O Banco do Japão manteve as taxas de juros em torno de zero nesta sexta-feira e destacou uma convicção crescente de que a inflação está no caminho certo para atingir de forma duradoura sua meta de 2% nos próximos anos, sinalizando disposição em aumentar os custos dos empréstimos ainda este ano.

O presidente da autoridade monetária, Kazuo Ueda, disse que o banco central aumentará as taxas de juros se novos dados confirmarem suas últimas previsões de preços ou se a inflação ultrapassar as projeções.

No entanto, ele ofereceu poucas pistas sobre quando será o próximo aumento e descartou a possibilidade de uma redução completa nas compras de títulos pelo banco, ressaltando seu foco em manter os custos dos empréstimos baixos, mesmo ao custo da aceleração da queda do iene.

A falta de uma orientação clara sobre a trajetória futura de aumento de juros desencadeou um declínio generalizado do iene, levando-o a uma nova mínima recorde de 34 anos, próximo a 157 em relação ao dólar, e mantendo os mercados em alerta sobre uma intervenção cambial.

"A conclusão sobre o câmbio é certamente uma decepção com a falta de orientação do banco", disse Rodrigo Catril, estrategista sênior de câmbio do National Australia Bank.

"Para mim, o mercado de câmbio está nos dizendo que acredita que a política monetária do Banco do Japão está muito frouxa e, portanto, porque a moeda está tão fraca. O Banco tem a capacidade de fazer algo a respeito mudando sua política e, se não for mudara, não devemos esperar que o iene se fortaleça."

Como amplamente esperado, o Banco do Japão manteve sua meta para a taxa de juros de curto prazo em uma faixa de 0%-0,1%, que foi definida há apenas um mês, quando fez uma saída histórica de seu programa de estímulo maciço e das taxas de juros negativas.

O banco central também manteve sua orientação de março sobre a compra de títulos do governo, frustrando as esperanças de alguns operadores de que poderia em breve reduzir as compras, em parte para desacelerar a queda do iene.

O presidente Ueda disse que, embora o impacto dos movimentos do iene seja geralmente temporário, seus efeitos sobre a inflação subjacente não podem ser descartados, especialmente se isso ajudar a aumentar os salários dos trabalhadores.

"Isso não quer dizer que precisamos esperar até que o resultado das negociações salariais do próximo ano fique claro", disse Ueda em uma coletiva de imprensa após a reunião. "Se pudermos prever esse impacto, poderemos mudar a política monetária."

O iene deu um breve salto em relação ao dólar após o término da coletiva de Ueda, com os operadores em alerta máximo para sinais de intervenção das autoridades monetárias japonesas. Não ficou imediatamente claro se as autoridades de fato intervieram.

Em um sinal de sua crescente confiança em atingir de forma sustentável sua meta de preços, o Banco do Japão disse em seu relatório trimestral que a tendência da inflação deve aumentar gradualmente à medida que os salários e os preços aumentem em conjunto.

"É provável que a inflação subjacente esteja em um nível que seja em geral consistente com nossa meta de preços" por volta do final de 2025 a 2026, disse o relatório.

Na perspectiva trimestral, a diretoria projetou que o núcleo da inflação ao consumidor atingirá 2,8% no ano que começou em abril, antes de desacelerar para 1,9% no ano fiscal de 2025 e 2026.

(Reportagem adicional de Tom Westbrook em Cingapura e Makiko Yamazaki, Satoshi Sugiyama, Kantaro Komiya e Tetsushi Kajimoto em Tóquio)