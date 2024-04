Após virar líder, BYD renova SUV elétrico de luxo; veja preço e mudanças

O BYD Tan, primeiro modelo da marca de carros elétricos a ser lançado no Brasil, recebeu um facelift para sua versão 2024 que acaba de chegar ao mercado

Além do visual, o modelo também tem aprimoramentos na propulsão 100% elétrica e na lista de equipamentos. Em versão única, o SUV de sete lugares parte de R$ 536.800.

Atualmente, a BYD lidera nas vendas de veículos a baterias no Brasil e irá iniciar até 2025 a produção local, na fábrica que está montando nas antigas instalações da Ford em Camaçari (BA).

O carro

Imagem: Divulgação

As mudanças mais aparentes estão no layout do veículo, que agora tem novos apliques nos para-choques traseiro e dianteiro. A grade dianteira também foi substituída por uma nova, dessa vez fechada, e seus faróis trazem mais esportividade. Suas rodas são de 22 polegadas.

Com 4,97 metros de comprimento, 1,96 m de largura e 1,75 m de altura, o BYD Tan 2024 é 10 centímetros mais longo que a versão anterior - com 2,82 m de distância entre eixos, o que traz mais espaço interno.

No lado mecânico, o BYD Tan 2024 traz uma suspensão inteligente chamada de DiSus-C. Ela é capaz de entender quando há buracos e outras imperfeições no asfalto para fazer a condução ser mais segura. Os freios seguem sendo Brembo.

Na motorização, o modelo segue com duas unidades elétricas que geram tração integral, 517 cv de potência e um torque de 71,4 kgfm - um aumento frente aos 69,3 kgfm do modelo anterior. Sua velocidade máxima agora é de 190 km/h.

No entanto, por ter uma nova bateria, o carro aumentou de peso em 141 kg, o que o faz perder desempenho no 0 a 100 km/h, indo dos 4,6 segundos do modelo antigo para 4,9 segundos agora.

Imagem: Divulgação

A nova bateria tem 108,8 kWh contra os 86,4 kWh anteriores. Sua autonomia cresceu de 309 km para 430 km no ciclo PBEV e 530 km no ciclo WLTP.

Por dentro não há muitas novidades. O BYD TAN possui a mesma aparência, com painel digital de 12,3 polegadas e central de 15,6 polegadas - que tem conectividade com Android Auto e Apple CarPlay, karaokê e câmera 360°. Há ainda sete airbags, teto panorâmico e ar-condicionado de três zonas.

