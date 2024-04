Vice-premiê da Itália confirma candidatura de general 'antigay'

ROMA, 25 ABR (ANSA) - O vice-premiê, ministro de Infraestrutura e Transportes da Itália e líder da Liga, Matteo Salvini, confirmou nesta quinta-feira (25) que o general Roberto Vannacci será candidato pelo partido às eleições europeias.

Chamado frequentemente de "antigay", Vannacci se tornou conhecido por ter publicado o controverso livro "Il mondo al contrario" ("O mundo do avesso", em tradução livre).

Na obra, Vannacci diz que homossexuais "não são normais" e denuncia um suposto "lobby gay internacional" para normalizar as relações entre pessoas do mesmo sexo.

Além disso, afirma que os "traços físicos" de Paola Egonu, célebre jogadora de vôlei negra, "não representam a italianidade", apesar de ela ser italiana.

"Estou feliz que um homem de valor como o general Vannacci tenha decidido levar adiante suas batalhas de liberdade junto à Liga no Parlamento Europeu", disse Salvini.

"Confirmo minha estima pelo ministro Salvini e subscrevo sua declaração. Serei um candidato independente que mantém a própria identidade e que lutará, com coragem, para afirmar os próprios valores de pátria, tradições, família, soberania e identidade que compartilho abundantemente com a Liga", disse Vannacci à ANSA.

O fato de o anúncio ter sido feito no feriado do Dia da Libertação, que marca a derrota do nazifascismo no país, foi visto como provocação pela oposição.

"Essa decisão leva um partido do governo a se apropriar dos programas xenofóbicos, contra os gays, contra os migrantes, contra os ambientalistas. A [premiê, Giorgia] Meloni deverá nos dizer se compartilha da linha xenofóbica da Liga e do slogan de 'mais Itália, menos Europa'", disse o deputado da Aliança Verdes e Esquerda (AVS) Angelo Bonelli.

As próximas eleições para o Parlamento da União Europeia serão realizadas entre 6 e 9 de junho. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.