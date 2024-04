QI Tech alcança avaliação superior a US$1 bi com extensão de rodada liderada pela General Atlantic

SÃO PAULO (Reuters) - A QI Tech alcançou avaliação superior a 1 bilhão de dólares com a extensão de sua rodada de investimentos Série B liderada pela General Atlantic, com participação da Across Capital, ganhando o status de unicórnio na América Latina, informou a startup nesta quinta-feira em comunicado à imprensa.

A plataforma especializada na prestação de serviços financeiros para empresas disse ter visto "um salto em seu valor de mercado" seis meses após captar 1 bilhão de reais na rodada Série B. Na época, a QI Tech disse que pretendia utilizar os recursos para financiar eventuais aquisições, além de mirar uma potencial abertura de capital (IPO).

Fundada em 2018, a startup atua em quatro frentes: fornecimento de serviços bancários; oferta de infraestrutura de crédito para empresas; análise de dados para cadastro de clientes e serviço antifraude; e distribuição de títulos e valores mobiliários.

A empresa, que já tinha adquirido em 2022 a startup de cibersegurança Zaig, anunciou em novembro passado a compra da Singulare, corretora de valores mobiliários brasileira, sem divulgar o valor da operação.

"Continuamos animados com as próximas etapas de crescimento, nosso foco é combinar o crescimento orgânico com M&As que possam acelerar o crescimento da QI Tech e gerar boas sinergias entre as operações", disse o diretor financeiro e cofundador da companhia, Marcelo Bentivoglio, em nota.

A QI Tech disse que transaciona o equivalente a cerca de 1,5 bilhão de reais mensalmente em novas emissões de crédito.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)