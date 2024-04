Canção italiana da década de 1980 viraliza com remix e TikTok

SÃO PAULO, 25 ABR (ANSA) - O vídeo de um guaxinim dançante foi o responsável por dar à Itália o primeiro lugar nas paradas musicais do Spotify após viralizar no TikTok.

Tendo ao fundo um remix eletrônico da canção da década de 80 "Pedro", de Raffaella Carrà, o animalzinho que aparece em uma imagem circular sobre um fundo preto, como se fosse filmado por uma lente fotográfica "olho de peixe", girando e "dançando" como se agitasse as patas no ar, já angariou cerca de 10 milhões de visualizações na plataforma.

Além de inspirar diversos outros vídeos do mesmo tipo, com cachorros, gatos, aves e "pets" menos convencionais, como cabras e galinhas, o viral levou o remix para o primeiro lugar das playlists Viral 50 Global e Viral 50 Italia do Spotify.

Carrà também se tornou a mulher italiana a atingir a posição mais alta na parada Top 50 Global do aplicativo, em 24º. A música ainda atingiu o 4º lugar na classificação global do app Shazam.

Foram registrados ao menos 35 milhões de plays em streamings de música e mais de 5 milhões de vídeos foram criados no TikTok.

A nova versão também conta com um clipe, tendo os DJs e produtores Jaxomy e Agatino Romero como protagonistas, com uma jovem loira e uma Vespa.

Lançada há 44 anos, a música original foi escrita por Gianni Boncompagni, Franco Bracardi e Paolo Ormi. O "Pedro" da letra é um guia turístico por quem o eu-lírico da canção se apaixona em uma viagem.

Não é a primeira vez que uma canção de Carrà ganha uma nova vida: o mesmo aconteceu em 2011, com um remix de Bob Sinclair de "A far l'amore comincia tu", que transformou a canção de 35 anos de idade em um hit contemporâneo. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.