Haddad leva texto da regulamentação da reforma tributária para aprovação de Lula

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que discutirá agora à tarde com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva o texto da regulamentação da reforma tributária sobre o consumo após o projeto já ter sido validado pela Casa Civil.

"Estou indo para o para o Palácio despachar com o presidente o texto já validado pela Casa Civil, tanto pela SAG (Secretaria Especial de Análise Governamental) quanto pela SAJ (Secretaria Especial Para Assuntos Jurídicos). Então, missão cumprida", disse Haddad a jornalistas ao deixar o ministério em direção ao Palácio do Planalto

Segundo Haddad, caberá a Lula decidir como será feita a entrega para o Congresso Nacional e a divulgação do texto, mas o ministro previu que deve haver uma apresentação da proposta, provavelmente aos presidentes da Câmara e do Senado, antes da divulgação do texto, "em respeito ao Parlamento".

Na segunda-feira, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse, em entrevista à CNN Brasil, que a expectativa do governo é enviar os projetos para o Congresso ainda nesta semana.

Haddad afirmou ainda que outros dois textos de regulamentação da reforma já estão adiantados e devem ser encaminhados "logo".

(Reportagem de Victor Borges)