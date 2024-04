Itália apreende 150 quilos de cocaína proveniente do Brasil

RAVENNA, 23 ABR (ANSA) - As autoridades italianas apreenderam nesta terça-feira (23) aproximadamente 150 quilos de cocaína em um navio no porto de Ravenna, na região da Emilia-Romagna, no norte do país.

A embarcação - um cargueiro com bandeira das Ilhas Marshall - havia partido do porto de Santos, no Brasil, no final de fevereiro, com destino ao norte da Europa antes de chegar à cidade italiana para descarregar fertilizantes.

Ao todo, foram encontrados 139 blocos contendo cocaína pura protegidos por embalagens impermeáveis. O valor da droga recuperada foi estimado em mais de 5 milhões de euros no atacado e em cerca de 25 milhões de euros no varejo, tendo em conta as doses obtidas: um total de 310 mil.

A operação foi deflagrada pela Guarda de Finanças da Itália e agentes da polícia local nesta manhã durante investigações coordenadas pelo promotor Raffaele Belvederi, do Ministério Público de Ravenna.

Segundo as autoridades italianas, a inspeção foi aprofundada graças à contribuição dos mergulhadores do departamento de operações aeronavais de Rimini, que examinaram a parte submersa do casco e encontraram a droga a cerca de nove metros abaixo da linha da água, após várias horas de trabalho e apesar das dificuldades ligadas às péssimas condições meteorológicas e marítimas.

Durante as buscas, os agentes acharam vários revestimentos escondidos no interior dos compartimentos de captação do mar e que não fazem parte dos equipamentos do navio.

A operação, que contou com a intervenção de cães, também foi realizada em conjunto com a gestão central dos serviços antidrogas e o serviço operacional central da Polícia Estadual de Roma.

De acordo com dados divulgados pelo serviço antidrogas do Departamento de Segurança Pública do Ministério do Interior, o Brasil é o segundo principal país de origem de toda cocaína apreendida na Itália. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.