Nova usina da Gerdau no México pode exigir investimentos de pelo menos US$500 mi

SÃO PAULO (Reuters) - Os planos da Gerdau para a produção de aços especiais no México podem exigir investimentos de 500 milhões a 600 milhões de dólares, com a empresa estimando concluir estudos para uma eventual decisão sobre a construção da nova usina no final deste ano.

"Se levarmos em consideração outros investimentos do mercado...o mercado estima que uma usina como essa precisa de investimentos de 500 milhões a 600 milhões de dólares", afirmou o presidente-executivo da Gerdau, Gustavo Werneck, em entrevista a jornalistas nesta sexta-feira, acrescentando que uma projeção sobre o investimento a ser feito pela companhia na nova usina será determinado na conclusão do estudo.

Mais cedo, a Gerdau anunciou que iniciou estudos para a construção de uma usina de aços especiais com capacidade para 600 mil toneladas por ano no México.

Werneck afirmou que se os planos indicarem a viabilidade comercial da nova instalação no México, a construção começará em 2025.

Segundo o vice-presidente financeiro, Rafael Japur, o mercado mexicano de aços especiais tem consumo por ano de 1,2 milhão de toneladas, com 70% desse volume sendo fornecido via importações atualmente.

