Como Stellantis economiza ao contratar engenheiros de Brasil e Índia

O grupo Stellantis, que compreende Fiat Chrysler e PSA, está contratando engenheiros no Brasil e na Índia para cortar custos.

Segundo a agência de notícias Bloomberg, cada engenheiro em EUA e Europa custaria à empresa de US$ 150 mil a US$ 200 mil (R$ 760 mil a R$ 1 milhão na cotação atual) por ano, porém no Brasil e na Índia a gigante automotiva poderia gastar apenas US$ 53 mil (R$ 270 mil) engenheiro/ano na operação.

O que aconteceu

A estratégia por trás das novas contratações está na redução de custos para competir com montadoras chinesas, já que a Stellantis já constrói carros tanto no Brasil quanto na Índia.

Desta forma, se aproveitando de uma mão de obra mais barata, a Stellantis procura no momento estrangeiros para desenvolver seus carros por uma fração do que pagam a um norte-americano ou europeu.

Além de Brasil e Índia, Marrocos também seria um dos países visados pela montadora. Acredita-se que a montadora poderia reduzir em até US$ 150 mil (R$ 760 mil) seu custo por engenheiro.

Isso se deve ao recente crescimento da indústria automotiva chinesa, que consegue atualmente construir um carro elétrico pelo mesmo preço de um modelo a combustão. Em março, a Stellantis cortou 400 funcionários nos EUA.

A marca pretende contratar 500 funcionários no Brasil para se juntar aos já 4 mil que possui, diz a Bloomberg.

"Há sempre mais potencial quando se trata de disciplina de custos", disse Natalie Knight, CFO da Stellantis, à Bloomberg. "Vamos continuar otimizando nossos custos trabalhistas. Isso é algo que tem sido importante tanto para os dirigentes como, em menor medida, para os operários."

Entretanto, a marca não planeja transferir funções executivas internacionais para Brasil, Índia ou Marrocos visando economia.

