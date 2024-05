Coordenador do Inpe: Temos que ter atenção com RS até 1ª quinzena de maio

O Rio Grande do Sul requer atenção especial até pelo menos o fim da primeira quinzena de maio por conta das fortes chuvas que assolam o Estado, afirmou o coordenador-geral do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) Gilvan Sampaio em entrevista ao UOL News nesta sexta (3).

Nesta primeira quinzena de maio, devemos ter toda a atenção com o Rio Grande do Sul. Infelizmente, não é uma boa notícia, principalmente para as pessoas que vivem no Estado. Esse volume expressivo de chuvas deve ir até domingo;

Temos a previsão de volumes [de chuva] acima de 100mm hoje e amanhã, pegando não somente o Rio Grande do Sul, mas também a divisa com Santa Catarina, naquela região de Criciúma, principalmente. Gilvan Sampaio, coordenador-geral do Inpe

Sampaio explicou a conjunção de fatores que levou a chuvas tão intensas no Rio Grande do Sul e citou o caso de Santa Maria - em apenas quatro dias, a cidade registrou um volume de chuvas 3,3 vezes maior do que a média histórica dos últimos 30 anos para o mês completo de maio.

É uma combinação de fatores e não é nenhuma novidade. Ainda estamos com o El Niño vigente. No geral, ele bloqueia as frentes frias no Sul do Brasil, por isso chove tanto. A umidade que vem da Amazônia está bem direcionada para o Rio Grande do Sul. Há uma massa de ar seco muito intensa na região central do país e uma frente fria que chegou.

As chuvas já vinham acima da média em abril. Os solos já estavam encharcados, principalmente nos primeiros 15 dias de abril, e aí veio esse volume muito intenso de chuva, com recorde centenário, por exemplo, em Santa Maria. Foram 501mm em quatro dias, um volume muito grande. Para se ter uma ideia, a média de 30 anos para o mês todo é de 151mm para a cidade. Gilvan Sampaio, coordenador-geral do Inpe

Tales: Por trás de tragédia no RS, há crise de responsabilidade de governos

Embora seja resultado de eventos climáticos extremos, a tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul foi agravada pela irresponsabilidade dos governantes ao longo dos anos, afirmou o colunista Tales Faria.

Há esse problema climático, que era esperado, mas em um Estado sem a menor capacidade de investimento. Todos os edifícios públicos estão deteriorados, a barragem se rompe... Tudo isso por falta de gestão. O país e o mundo estão passando por um problema climático sério, mas por trás disso existe uma tremenda crise de responsabilidade dos governantes. Tales Faria, colunista do UOL

