Adolescente rouba arma de vigia e atira dentro de agência bancária em SP

Um segurança foi baleado por um adolescente que roubou a arma dele dentro de uma agência bancária em Bauru, no interior de São Paulo.

O que aconteceu

Adolescente de 16 anos puxou a arma do coldre do vigia e atirou contra ele. Um dos disparos estourou a porta de vidro da agência do Banco do Brasil, no centro de Bauru.

Ele correu ao perceber a aproximação de outros dois seguranças. Uma mulher que o acompanha entra na frente dos vigias para impedir novos disparos.

Havia clientes na agência no momento dos disparos. O caso aconteceu por volta das 16h de quinta-feira (2), quando o banco encerrava suas operações.

O segurança atingido pelo tiro e socorrido ao Pronto-Socorro Central. A Secretaria de Saúde de Bauru diz que o homem deu entrada consciente e com quadro de saúde estável. Ele recebeu alta na manhã de hoje.

O adolescente foi apreendido em flagrante dentro da agência. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e ele foi encaminhado à Fundação Casa.

Em nota, o Banco do Brasil diz que está prestando apoio e cuidados médicos ao vigilante terceirizado. "O BB confirma o incidente e informa que o Samu e a polícia foram acionados imediatamente. O Banco do Brasil ressalta ainda que presta todo o apoio às autoridades policiais, para detalhes de investigação do caso".