Nada de carro elétrico: nova Ferrari mantém motor V12 e tem mais de 800 cv

A Ferrari revelou nesta quinta (2) em Miami, nos Estados Unidos, seu mais novo esportivo com motor V12.

Chamado de 12Cilindri,o lançamento estreia com versões cupê e conversível para substituir a Ferrari 812 Superfast na gama da marca italiana.

Como é a Ferrari 12Cilindri

Imagem: Divulgação

Pelo nome, já é possível entender que a Ferrari 12Cilindri possui um motor de 12 cilindros. Ele é naturalmente aspirado e possui 6,5 litros de capacidade. A unidade pode gerar 819 cv de potência e 69,1 kgfm de torque. O câmbio tem oito marchas e dupla embreagem.

Na comparação com o propulsor da 812 Superfast, a grande atualização no motor, que chega a 9.500 rpm, é a adoção de bielas de titânio, que reduzem a massa rotativa em 40% frente às bielas de aço. Há também uma nova liga de alumínio para pistões.

A Ferrari 12Cilindri Coupé vai de zero a 100 km/h em apenas 2,9 segundos, chega a 200 km/h em 7,9 segundos e atinge 340 km/h. Já a versão Spider chega a 100 km/h em 2,95 segundos e a 200 km/h em 8,2 segundos. A Coupe pesa 1.560kg e a Spider, 1.620 kg.

Há também um sistema de direção independente nas quatro rodas, como o da 812 Competizione.

De acordo com a Ferrari, a 12Cilindri tem linguagem de design mais "sofisticada" do que a 812 Superfast, focando linhas limpas e proporções musculares.

Imagem: Divulgação

A fabricante também investiu em aerodinâmica, com elementos ativos na parte traseira que operam entre 60 km/h e 300 km/h, com sua parte inferior sendo projetada para maximizar a pressão aerodinâmica e sua carroceria em geral visando evitar o arrasto.

Por dentro, o carro tem grandes telas. No centro do painel está um display de entretenimento de 10,25 polegadas, enquanto atrás do volante está um painel em uma tela de 15,6 polegadas. Ainda há uma tela de 8,8 polegadas para o passageiro. Seu sistema de som é o Burmester com 15 alto-falantes.

