Vendas de veículos novos têm melhor abril desde 2019, aponta Fenabrave

As vendas de veículos novos voltaram a se aproximar do patamar de antes da pandemia, com 220,8 mil unidades comercializadas no mês passado. Divulgado nesta sexta-feira, 3, pela Fenabrave, a associação que representa as concessionárias, o resultado representa uma alta de 37,4% frente ao número de abril do ano passado.

Na comparação com março, o crescimento foi de 17,6%, em balanço que engloba carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

Melhor abril do setor desde 2019, quando foram emplacados 231,9 mil veículos no País, o desempenho reflete a melhora das condições de crédito, dada a queda dos juros, assim como a demanda consistente das locadoras, que estão renovando suas frotas.

"O momento mais favorável ao crédito e os juros mais contidos continuam tracionando o setor, especialmente, o mercado de automóveis e comerciais leves", comentou o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior.