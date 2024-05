Ibovespa avança com apoio de dados de emprego dos EUA

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava nesta sexta-feira, após dados dos Estados Unidos mostrarem que a criação de vagas de trabalho desacelerou e os ganhos salariais arrefeceram em abril, enquanto o noticiário corporativo doméstico também ocupava as atenções com resultados de Gerdau e venda de imóveis pelo GPA.

Às 11h01, o Ibovespa subia 1,03%, a 128.427,55 pontos. O volume financeiro somava 5,36 bilhões de reais.

Nos EUA, foram abertos 175.000 postos fora do setor agrícola no mês passado, de acordo com o Departamento do Trabalho. Os dados de março foram revisados para cima, mostrando abertura de 315.000 empregos, em vez de 303.000 informados anteriormente. Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 243.000 vagas, com as estimativas variando de 150.000 a 280.000.

A taxa de desemprego subiu de 3,8% para 3,9%, enquanto os salários desaceleraram a alta para 3,9% nos 12 meses até abril, após aumento de 4,1% em março.

Após os dados, os contratos futuros de juros nos EUA passaram a precificar uma probabilidade de cerca de 78% de um corte nos juros na reunião do banco central dos EUA em meados de setembro, acima dos 63% registrados antes do relatório. Também passaram a embutir dois cortes de 0,25 ponto percentual em 2024.

Na visão do economista-sênior do Inter, André Cordeiro, os números aumentam as chances do início do ciclo de cortes pelo Federal Reserve em 2024.

"Entretanto, esse resultado não muda o cenário para a reunião de junho. Até lá teremos mais um payroll e mais duas divulgações de inflação. Mantendo-se essa tendência no mercado de trabalho e sem maiores sinais de reaceleração inflacionária, esperamos que o primeiro corte ocorra na reunião de setembro."

DESTAQUES

- GPA ON subia 6,60%, a 3,39 reais, após fechar a venda de imóveis que compõem a sua sede administrativa localizada em São Paulo pelo valor total de 218 milhões de reais.

- EZTEC ON valorizava-se 5,65%, a 14,59 reais, após a construtora mostrara na noite de quinta-feira avanço de 34% no lucro líquido do primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, para 56,7 milhões de reais. O movimento era ainda ajudado pelo alívio na curva de juros no Brasil.

- GERDAU PN avançava 4,83%, a 19,53 reais, após reportar na noite da véspera queda de 47,9% ano a ano no seu lucro líquido ajustado do primeiro trimestre, para 1,25 bilhão de reais. Em paralelo, a empresa anunciou pagamento de dividendos equivalentes a 589 milhões de reais e a emissão de debêntures simples no valor de 1,5 bilhão com vencimento em maio de 2029. Nesta sexta-feira, a companhia divulgou que vai avaliar a instalação de uma usina de aços especiais no México.

- IGUATEMI UNIT avançava 2,31%, a 22,12 reais, após a operadora de shopping centers divulgar na véspera, após o fechamento do mercado, que teve lucro líquido ajustado de 108,4 milhões de reais no primeiro trimestre, avanço de 63% frente ao mesmo período no ano passado.

- SABESP ON subia 1,36%, a 81,38 reais, tendo no radar a sanção pelo prefeito de São Paulo na quinta-feira do projeto de lei que autoriza o município a aderir à privatização da companhia paulista de saneamento básico. O presidente da Sabesp afirmou no início do mês que a companhia espera lançar a oferta de ações para a privatização "no final do mês de maio ou início de junho".

- IRB(RE) ON subia 0,98%, a 44,18 reais, após divulgar nesta sexta-feira que efeito positivo de 185,5 milhões de reais no caixa após combinação de transações que incluíram recebimento de valores devidos pela União e antecipação de resgate de debêntures.

- VALE ON caía 0,38%, a 63,68 reais, em mais um pregão sem a referência do mercado de minério da ferro na China por feriado naquele país.

- PETROBRAS PN recuava 1,84%, a 39,69 reais, com o barril de Brent transacionado com variação negativa de 0,13%. A companhia disse no final da quinta-feira que lançou processo competitivo para a contratação de empresas que irão construir e concluir unidades de produção de lubrificantes, querosene de aviação (QAV) e diesel no Polo Gaslub (antigo Comperj), no Estado do Rio de Janeiro.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhava 1,82%, a 32,38 reais, tendo no radar a divulgação do balanço na próxima semana. BRADESCO PN, que mostrou os números da véspera, subia 1,06%, a 13,97 reais.

- MERCADO LIVRE, que é negociada em Nova York, disparava 10,66%, a 1.666,46 dólares, após divulgar na noite da véspera um aumento de 71% no lucro líquido do primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, superando as expectativas de analistas, com o desempenho de suas operações no Brasil e no México compensando alguns efeitos negativos na Argentina.