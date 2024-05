Deltan Dallagnol desiste de concorrer à Prefeitura de Curitiba

Cassado pela Justiça Eleitoral, o ex-deputado Deltan Dallagnol (Novo) desistiu de concorrer à Prefeitura de Curitiba nas eleições deste ano.

O que aconteceu

Deltan citou questões pessoais para desistir da corrida eleitoral e falou que sua "missão" vai além de Curitiba. "Não buscamos um cargo, mas uma transformação. O cargo é apenas um possível meio ou instrumento", afirmou em nota.

Ele diz que voltará a fazer viagens pelo país para apoiar outros candidatos do partido Novo. "Sinto que posso contribuir de modo mais amplo para a renovação política, ajudando a formar e eleger bons candidatos Brasil afora".

Havia dúvidas sobre a elegibilidade do ex-procurador da Lava Jato. O mandato de Deltan na Câmara foi cassado no ano passado, mas ele dizia que não perdeu a capacidade de concorrer, uma vez que somente a candidatura foi anulada.

Uma corrente majoritária de entendimento, porém, o considera inelegível por oito anos. Caberá à Justiça Eleitoral definir sobre a questão no momento de uma eventual tentativa de concorrer.

Depois de muito orar e refletir, sinto que minha missão neste momento vai além de Curitiba e que posso contribuir de modo mais amplo para a renovação política, ajudando a formar e eleger bons candidatos Brasil afora. Servir nunca foi ou será sobre ocupar um cargo. Não buscamos um cargo, mas uma transformação. O cargo é apenas um possível meio ou instrumento. Servir é sobre fazer a maior e melhor diferença onde ela é mais necessária. É sobre dar a sua melhor contribuição e eu entendo que a minha agora é essa.

Nota de Deltan Dallagnol à imprensa

Por que Deltan Dallagnol foi cassado como deputado

O TSE considerou que Dallagnol fraudou a Lei da Ficha Limpa ao sair do MPF, em novembro de 2021. Segundo o ministro Benedito Gonçalves, relator do caso, ele escapou de eventuais punições ao pedir exoneração do Ministério Público Federal enquanto ainda respondia a processos internos no Conselho Nacional do MP.

Ministros do TSE também acataram recurso que apontou que Dallagnol havia sido condenado pelo TCU. O processo avaliou o pagamento de diárias a procuradores da Lava Jato.

Deltan foi o candidato a deputado mais votado do Paraná, com quase 345 mil votos.

*Com informações de Estadão Conteúdo