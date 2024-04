Federação sonha em sediar em Roma 5º Grand Slam de tênis

ROMA, 23 ABR (ANSA) - Em meio ao bom momento de Jannik Sinner, a Federação Italiana de Tênis e Padel (FITP) expressou o desejo de sediar em Roma um possível quinto Grand Slam na temporada.

A Itália está recuperando seu prestígio no mundo do tênis, pois acompanha de perto a excelente evolução de Sinner e já recebe os confrontos do ATP Finals. Esse combo motivou a investida da nação em tentar organizar o torneio máximo da modalidade.

"Pela credibilidade que a Itália criou para si mesma, acredito que seremos protagonistas. Roma tem grandes perspectivas. Não sabemos quando isso acontecerá, mas ainda não atingimos o ponto mais alto", analisou Angelo Binaghi, presidente da FITP.

O dirigente comentou que está cansado de ver o tênis italiano ficar em segundo lugar, mencionando as posições de Sinner no ranking mundial e do tênis em uma tabela dos esportes mais populares do país. Além disso, a capital sedia o Masters 1000 de Roma.

"O esporte nos ensina a tentar vencer, não se pode ficar em segundo. Os resultados extraordinários de Sinner certamente nos ajudarão a chegar ao topo do mundo", concluiu.

Ao todo, a temporada do tênis possui quatro Grand Slams que ocorrem em Melbourne (Aberto da Austrália), Paris (Roland Garros), Londres (Wimbledon) e Nova York (US Open). (ANSA).

