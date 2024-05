Saiba como ajudar vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul; Carrefour abre 20 lojas para doações

Cerca de 350 mil pessoas, segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, foram afetadas pela sequência de temporais que já atinge mais de 200 municípios gaúchos nesta semana. Entre elas, mais de 20 mil estão desalojadas e mais de 7 mil estão em abrigos públicos, com necessidade de itens como colchões, cobertores e roupa de cama e banho.

As doações devem ser encaminhadas ao Centro Logístico da Defesa Civil Estadual, na Avenida Joaquim Porto Villanova, 201, em Porto Alegre. O telefone para contato é (51) 3210-4255.

Segundo o órgão, os estoques de alimentos, água e outros itens essenciais são suficientes para atender momentaneamente às necessidades dos municípios afetados.

O Grupo Carrefour Brasil vai disponibilizar 20 lojas, em dez cidades do Rio Grande do Sul, para receber doações. O grupo tem parceria com a ONG Ação Cidadania, encarregada de organizar a logística de distribuição dos itens coletados.

Essa é a lista das cidades e unidades que vão receber as doações:

Sam's Club Caxias do Sul, loja 4040,

Sam's Club Sertório (Porto Alegre),

Sam's Club Poá Cristal,

Atacadão Porto Alegre (Sertório),

Atacadão Gravataí RS 118,

Atacadão Santa Maria Camobi,

Atacadão Estrela,

Atacadão Porto Alegre Ceasa,

Atacadão Canoas (Maxxi 1575),

Atacadão Porto Alegre (Vila Nova),

Atacadão Porto Alegre (Humaitá),

Atacadão Porto Alegre (Sarandi),

Atacadão Lajeado,

Atacadão Maxxi Caxias do Sul,

Carrefour Hiper São Leopoldo,

Carrefour Hiper Porto Alegre (Cristal),

Carrefour Hiper Porto Alegre (Sertório),

Carrefour Hiper (Canoas),

Carrefour Hiper Porto Alegre,

Carrefour Hiper Santa Maria.

Inicialmente, o Grupo Carrefour Brasil também vai doar 2 mil cestas básicas para as famílias atingidas.

Doações em dinheiro devem ser enviadas para a conta SOS Rio Grande do Sul, vinculada ao Banco Banrisul, pela chave Pix 92.958.800/0001-38 (CNPJ). O canal é o mesmo utilizado pelo governo gaúcho no ano passado, e o recurso deve ser empregado no apoio às vítimas e reconstrução da infraestrutura das cidades.

Devido à tragédia climática que já deixou 31 mortos, os estoques de sangue do Rio Grande do Sul também precisam de reforço. O hemocentro de Porto Alegre, que funciona das 8h às 16h de segunda a sexta, estará aberto neste sábado, 4, das 8h às 12h, com capacidade para atender até 140 doadores.

A instituição alerta para a urgência de sangue de todos os tipos, sob risco iminente de desabastecimento de plaquetas e hemácias.

O hemocentro fica na Avenida Bento Gonçalves, 3722, no bairro Partenon. O agendamento pode ser feito no site ou pelos telefones (51) 3339-7330 e (51) 98405-4260 (WhatsApp).