Número de pessoas com emprego na Itália bate novo recorde

ROMA, 3 MAI (ANSA) - A taxa de desemprego na Itália caiu 0,2 ponto percentual em março de 2024, para 7,2%. O índice entre os jovens caiu 2,3 pontos percentuais, para 20,1%, e a taxa de inatividade ficou estável em 33%.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (3) pelo Instituto Nacional de Estatística da Itália (Istat).

Também em março, o número de pessoas em busca de emprego caiu 2,8%, cerca de 53 mil pessoas. Houve queda tanto entre homens quanto entre mulheres em quase todas as faixas etárias, exceto entre 35 e 49 anos.

Já os inativos (que não buscaram emprego nas quatro semanas anteriores ou estarão indisponíveis para o trabalho nas duas semanas seguintes) aumentaram 0,1%, ou 12 mil pessoas entre 15 e 64 anos.

Ante março de 2023, tanto o número de pessoas em busca de emprego (-7,4%, equivalente a 148 mil pessoas) quanto o de inativos entre 15 e 64 anos (-1,7%, equivalente a 213 mil) diminuiu.

No recorte de gênero a taxa de emprego entre mulheres subiu para 53% e a de homens para 71,1%, atingindo recordes. O desemprego caiu para 8,8% e 6,1%, respectivamente.

"Estamos satisfeitos e encorajados pelos números que mais uma vez confirmam o crescimento do emprego, com um novo recorde, e a diminuição do desemprego. Estamos felizes que haja 425 mil pessoas a mais empregadas em comparação com março do ano passado", comentou a ministra do Trabalho e das Políticas Sociais, Marina Calderone.

Dados sobre emprego também foram divulgados pelo Eurostat, instituto de pesquisas europeu. Em março, a taxa de desemprego ajustada sazonalmente na zona do euro foi de 6,5%, estável em relação ao mês anterior e registrando queda ante os 6,6% de março de 2023.

A taxa geral foi de 6%, em queda em relação aos 6,1% de fevereiro de 2024 e estável em relação a março de 2023. (ANSA).

